В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс
- Reuters
«Наша команда пытается сделать всё, что в рамках «Минска», а когда мы поймём, что в рамках «Минска» больше ни о чём новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу», — заявил он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Пристайко отметил, что он «наверное, порекомендует миротворческую миссию».
По словам Пристайко, у команды украинского лидера Владимира Зеленского «есть некоторые планы относительно этого».
При этом он подчеркнул, что решение в любом случае будет принимать украинский президент.
В октябре Зеленский заявлял о планах обсудить на нормандском саммите в Париже вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс.