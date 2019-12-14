В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.

«Наша команда пытается сделать всё, что в рамках «Минска», а когда мы поймём, что в рамках «Минска» больше ни о чём новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу», — заявил он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Пристайко отметил, что он «наверное, порекомендует миротворческую миссию».

По словам Пристайко, у команды украинского лидера Владимира Зеленского «есть некоторые планы относительно этого».

При этом он подчеркнул, что решение в любом случае будет принимать украинский президент.

В октябре Зеленский заявлял о планах обсудить на нормандском саммите в Париже вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс.