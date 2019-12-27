В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

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Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс
  • © РИА Новости

По словам Тейлора, введение миротворцев могло бы стать «промежуточным шагом» в урегулировании конфликта в Донбассе, результатом чего должно стать восстановление полного контроля Киева над этим регионом.

«Посреди Европы продолжается вооружённый конфликт, и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс. 

14 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил, что если конфликт в Донбассе не будет урегулирован на основе Минских соглашений, то Киев может обратиться в ООН с просьбой о введении миротворческой миссии. 

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