Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся в Севастополь

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщает «Крыминформ».
Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся в Севастополь
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в главную базу флота — город-герой Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-морского флота России. Находясь в составе группировки ВМФ, экипаж фрегата принял участие в ряде учений с Военно-морскими силами средиземноморских государств», — заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

Отмечается, что во время пребывания в Средиземном море «Адмирал Макаров» принял участие в мероприятиях XVII общественного форума «Русская неделя на Ионических островах» в греческом порту Керкира на острове Корфу. Об этом сообщал телеканал «Звезда»

Также экипаж корабля провёл первые совместные учения с ВМС Алжира в ноябре и с ВМС Сирийской Арабской Республики в декабре.

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