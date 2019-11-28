Фрегат ЧФ зашёл в порт Кипра
- © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
Экипаж должен пополнить запасы. Моряки также смогут отдохнуть и осмотреть местные достопримечательности.
Затем фрегат продолжит выполнение задач в Средиземном море.
Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» является многоцелевым фрегатом дальней морской зоны. Его спустили на воду 2 сентября 2015 года.
Ранее ФАН сообщало, что атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» в рамках учений у берегов Камчатки атаковала субмарину «противника».