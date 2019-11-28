Фрегат ЧФ зашёл в порт Кипра

Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота зашёл в кипрский порт Лимасол, сообщает телеканал «Звезда».

Экипаж должен пополнить запасы. Моряки также смогут отдохнуть и осмотреть местные достопримечательности.

Затем фрегат продолжит выполнение задач в Средиземном море.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» является многоцелевым фрегатом дальней морской зоны. Его спустили на воду 2 сентября 2015 года.

Ранее ФАН сообщало, что атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» в рамках учений у берегов Камчатки атаковала субмарину «противника».