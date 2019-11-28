Фрегат ЧФ зашёл в порт Кипра

Короткая ссылка
Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота зашёл в кипрский порт Лимасол, сообщает телеканал «Звезда».
Фрегат ЧФ зашёл в порт Кипра
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Экипаж должен пополнить запасы. Моряки также смогут отдохнуть и осмотреть местные достопримечательности.

Затем фрегат продолжит выполнение задач в Средиземном море.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» является многоцелевым фрегатом дальней морской зоны. Его спустили на воду 2 сентября 2015 года.

Ранее ФАН сообщало, что атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» в рамках учений у берегов Камчатки атаковала субмарину «противника».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить