Обращение Зеленского по требованию нападавшего: что известно о захвате заложников в украинском Луцке

Полиция задержала мужчину, захватившего в заложники пассажиров автобуса в украинском Луцке. В результате инцидента никто не пострадал. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 258 («Террористический акт») УК Украины. При этом в ходе переговоров президент страны Владимир Зеленский по просьбе нападавшего опубликовал видеообращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне», позднее оно было удалено.

Мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса в украинском Луцке, задержан.

«Сотрудники Центра специальных операций «А» СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооружённого террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус «Берестечко — Красниловка» с пассажирами», — сообщила Служба безопасности Украины в своём Telegram-канале.

Как видно на записи штурма, у автобуса с заложниками произошёл взрыв, после чего из него стали выпускать людей. Также в автобус вошли медики и полиция.

Сообщения об освобождении заложников подтвердил президент Владимир Зеленский.

«Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически — за их жизни… Мы не потеряли никого», — написал он в Telegram-канале.

По факту инцидента Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 258 («Террористический акт») УК Украины.

Автобус с заложниками

О захвате автобуса с заложниками в Луцке стало известно утром 21 июля.

«Поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе у него взрывчатка и оружие», — сообщала пресс-служба местной полиции сразу после инцидента.

Правоохранительные органы ввели план «Заложник» и перекрыли центр города..

В полиции уточнили, что в автобусе находились около 20 человек.

Владимир Зеленский сразу после инцидента написал на своей странице в Facebook, что держит ход событий под личным контролем.

Позже у себя в соцсети замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко рассказал, что нападавший позвонил в полицию и представился именем Максим Плохой. Он добавил, что в интернете есть книга за авторством указанного лица под названием «Философия преступника», описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» сказал, что мужчина выбросил из автобуса гранату, но она не взорвалась.

«Человек, который называет себя Максим Плохой (мы думаем, что это псевдоним), выбросил из автобуса гранату, которая напоминает Ф-1. Но эта граната не взорвалась, потому что у неё не была выдернута чека. Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен», — отметил чиновник.

По данным украинских СМИ, преступник заявил, что в салоне находится «много людей, есть беременные женщины и дети».

Также СМИ писали, что злоумышленник находился на лечении у врача-психиатра, однако глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг эти данные.

«Вы распространили информацию, что этот товарищ лечился в психиатрической больнице. Это недостоверная информация», — заявил он во время брифинга в Луцке.

Позже Антон Геращенко заявил, что подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривош Максим Степанович 1975 года рождения, уроженец посёлка Гай Оренбургской области, ранее он был дважды судим.

Через некоторое время Владимир Зеленский сообщил, что с захватившим автобус идут переговоры. Детали разговора он раскрывать не стал.

В свою очередь, Геращенко рассказал, что нападавший по результатам переговоров разрешил полиции передать заложникам упаковки воды.

«Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль», — написал в Facebook Антон Геращенко.

Позднее Арсен Аваков сообщил, что Коваль смог вывести из автобуса троих заложников.

Видеообращение Зеленского

В ходе инцидента нападавший через Twitter и Telegram потребовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей — в общей сложности более 20 человек — выложили в YouTube заявления о том, что они являются террористами в законе. От Владимира Зеленского он потребовал опубликовать отдельное видеообращение.

Facebook

© @zelenskiy95

Facebook

© @zelenskiy95

Через некоторое время президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в Facebook, записанное по требованию нападавшего.

«Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем», — сказал он на записи.

Сразу после освобождения заложников и задержания нападавшего сообщение со страницы украинского лидера было удалено.

Ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков в разговоре с RT назвал «непонятным» решение Зеленского выложить видеообращение по требованию мужчины.

«Конечно, нельзя идти на поводу у террористов, это общепринятая аксиома. Потому что дальше будут требовать всё больше и больше», — отметил он.

Эксперт высказал предположение, что нападавшего попытались успокоить с помощью видеообращения лидера страны.

«В этих случаях существует технология, при которой блокируется всё и начинаются переговоры. Вызывают докторов, психологов-переговорщиков, которые в каждом случае исходят из реалий, существующих на данный момент: где лечился, от чего, какие препараты использовались, выясняют, есть ли действительно взрывчатка. Действия Зеленского мне, например, непонятны ни с профессиональной точки зрения, ни с точки зрения существующих технологий», — отметил он.