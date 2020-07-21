Зеленский лично разговаривал с захватившим заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский лично вёл переговоры с мужчиной, который захватил заложников в автобусе в Луцке, после чего преступник отпустил трёх человек. Об этом рассказал заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Благодаря тому, что президент лично переговорил, пришли к согласию в том, чтобы трёх человек отпустили. Психологическое состояние их вы сами понимаете какое, все внешне здоровы, их сейчас ещё осмотрят врачи», — цитирует его РИА Новости. Выступление Тимошенко транслировал телеканал NEWSONE.

21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с около 20 заложниками.

Вечером полиция забрала трёх заложников.

После штурма захватчик был задержан.