Захватчик автобуса в Луцке задержан

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RT
Захватчик автобуса в Луцке Максим Кривош задержан. У автобуса с заложниками произошёл взрыв, после чего из него стали выпускать людей.
Захватчик автобуса в Луцке задержан
  • Reuters

Как сообщает СТРАНА.ua, в автобус вошли медики и полиция. 

Ранее сообщалось, что полиция забрала трёх заложников из захваченного в Луцке автобуса

21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе у него взрывчатка и оружие.

СБУ начала уголовное производство по статье «Теракт».

Украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне», как того требовал мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке. Позднее он его удалил.

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