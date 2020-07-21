Захватчик автобуса в Луцке задержан
- Reuters
Как сообщает СТРАНА.ua, в автобус вошли медики и полиция.
Ранее сообщалось, что полиция забрала трёх заложников из захваченного в Луцке автобуса.
21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе у него взрывчатка и оружие.
СБУ начала уголовное производство по статье «Теракт».
Украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне», как того требовал мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке. Позднее он его удалил.