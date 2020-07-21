СБУ считает терактом захват заложников в Луцке

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье «Теракт» в связи с захватом заложников в Луцке.

«Следователями СБУ начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины», — приводит Интерфакс сообщение СБУ.

21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе у него взрывчатка и оружие.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о состоянии людей в захваченном в Луцке автобусе.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Луцке под контролем, идут переговоры с захватчиком.