Зеленский заявил, что с захватившим автобус в Луцке идут переговоры
- Reuters
По его словам, он знает все детали, общается со специалистами, которые находятся на месте.
«Поскольку сейчас идёт общение с человеком, который захватил наших граждан, я не могу детальнее об этом говорить», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
Ранее в МВД страны сообщили, что подозреваемым в захвате является дважды судимый уроженец Оренбургской области России.
По данным полиции, мужчина находился на психиатрическом лечении.
21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус, при себе он имеет взрывчатку и оружие. Информации о пострадавших не поступало.