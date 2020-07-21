Зеленский заявил, что с захватившим автобус в Луцке идут переговоры

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Ситуация в Луцке, где мужчина захватил автобус с заложниками, под контролем, идут переговоры с захватчиком, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что с захватившим автобус в Луцке идут переговоры
  • Reuters

По его словам, он знает все детали, общается со специалистами, которые находятся на месте.

«Поскольку сейчас идёт общение с человеком, который захватил наших граждан, я не могу детальнее об этом говорить», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Ранее в МВД страны сообщили, что подозреваемым в захвате является дважды судимый уроженец Оренбургской области России.

По данным полиции, мужчина находился на психиатрическом лечении.

21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус, при себе он имеет взрывчатку и оружие. Информации о пострадавших не поступало.

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