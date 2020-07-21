В полиции заявили, что захватчик из Луцка был на учёте у психиатра

Захвативший автобус с заложниками находился на психиатрическом лечении, пишет korrespondent.net со ссылкой на полицию.

«Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении», — цитирует издание сообщение.

Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг информацию о том, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице.

Как стало известно ранее, мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения.

Он заявил, что автобус заминирован и у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

Издание «Перший» сообщило, что, по словам захватившего автобус, в салоне находятся «много людей, есть беременные женщины и дети».

Заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» сказал, что мужчина выбросил из автобуса гранату, но она не взорвалась.

«Человек, который называет себя Максим Плохой, мы думаем, что это псевдоним, выбросил из автобуса гранату, которая напоминает Ф-1. Но эта граната не взорвалась, потому что у неё не была выдернута чека. Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен», — отметил Геращенко.

Как сообщалось, в автобусе могут находиться около 20 человек.