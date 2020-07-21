Аваков опроверг, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице

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Глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг информацию о том, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице.
Аваков опроверг, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице
  • РИА Новости

Ранее, как сообщали СМИ, в полиции заявили, что захватчик автобуса находился на лечении в психиатрическом учреждении.

«Вы распространили информацию, что этот товарищ лечился в психической больнице, — это недостоверная информация», — заявил министр во время брифинга в Луцке.

Как пишет РИА Новости, трансляцию вёл телеканал NEWSONE.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Луцке, где мужчина захватил автобус с заложниками, под контролем, идут переговоры с захватчиком.

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