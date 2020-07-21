В МВД Украины заявили, что все освобождённые в Луцке заложники целы

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Все освобождённые из захваченного в Луцке автобуса граждане живы, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
В МВД Украины заявили, что все освобождённые в Луцке заложники целы
  • Reuters

«Луцк. Все целы!» — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что полиция забрала трёх заложников из захваченного в Луцке автобуса.

После штурма захватчик был задержан.

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