В МВД Украины заявили, что все освобождённые в Луцке заложники целы
Все освобождённые из захваченного в Луцке автобуса граждане живы, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
- Reuters
«Луцк. Все целы!» — написал он в Twitter.
Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Ранее сообщалось, что полиция забрала трёх заложников из захваченного в Луцке автобуса.
После штурма захватчик был задержан.
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