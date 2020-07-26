Силы ДНР получили приказ о запрете ведения огня с 27 июля

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики издала приказ о запрете ведения огня подразделениями с 27 июля.

Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков.

«Всем военнослужащим Народной Милиции с 00:01 часов, 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

Приказ был доведён «всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись».

22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.