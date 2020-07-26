Силы ДНР получили приказ о запрете ведения огня с 27 июля
- Reuters
Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков.
«Всем военнослужащим Народной Милиции с 00:01 часов, 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — цитирует его Донецкое агентство новостей.
Приказ был доведён «всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись».
22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.