Силы ДНР получили приказ о запрете ведения огня с 27 июля

Короткая ссылка
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики издала приказ о запрете ведения огня подразделениями с 27 июля.
Силы ДНР получили приказ о запрете ведения огня с 27 июля
  • Reuters

Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков.

«Всем военнослужащим Народной Милиции с 00:01 часов, 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

Приказ был доведён «всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись».

22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить