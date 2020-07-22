Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

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Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. Об этом сообщили в МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МИД ДНР.

Отмечается, что приказы о соблюдении дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе вступят в силу с 27 июля.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, однако закрепление их статуса в Конституции неприемлемо.

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