Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. Об этом сообщили в МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики.

«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МИД ДНР.

Отмечается, что приказы о соблюдении дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе вступят в силу с 27 июля.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, однако закрепление их статуса в Конституции неприемлемо.