Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
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- РИА Новости
«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МИД ДНР.
Отмечается, что приказы о соблюдении дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе вступят в силу с 27 июля.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, однако закрепление их статуса в Конституции неприемлемо.