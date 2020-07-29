Зеленский заявил, что в Донбассе есть «единичные выстрелы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть единичные выстрелы.

«Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Они есть, они существуют, потому что это 410 км контактной линии, проконтролировать всё очень сложно», — приводит УНИАН слова Зеленского.

Зеленский отметил, что украинские военные «очень мощные, они герои».

«Если будет осуществляться какая-то серьёзная атака, серьёзные выстрелы, которые выходят за рамки того, о чём мы договорились, они будут очень мощно отвечать. Они об этом знают», — отметил президент Украины.

Ранее стало известно, что наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений договорённости о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.

С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций.