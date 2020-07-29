В ОБСЕ зафиксировали более 100 нарушений режима тишины в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений договорённости о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.

«Начиная с 00:01 27 июля после достижения договорённости на встрече трёхсторонней Контактной группы 22 июля о дополнительных мерах по усилению прекращения огня СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все они произошли в Донецкой области (в том числе 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия)», — приводит ТАСС отчёт СММ ОБСЕ.

Отмечается, что все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля.

С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций.