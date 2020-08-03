В ДНР обвинили Киев в блокировке механизма по координации перемирия
- Reuters
«Несмотря на некоторый прогресс... когда стороны обменялись контактами лиц, уполномоченных выступать в роли участников координационного механизма, и согласовали схему взаимодействия, украинская сторона блокирует реализацию механизма на практике», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Отмечается, что уже второй день подряд представители ДНР предпринимают попытки связаться с представителями Киева в СЦКК для того, чтобы не допустить нарушения перемирия и обеспечить выполнение договорённостей, однако все сообщения и звонки игнорируются.
«Призываем украинскую сторону возобновить оперативную связь и взаимодействие», — добавил представитель ДНР.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть единичные выстрелы.
С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций.