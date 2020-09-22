План «Б»: с какой целью на Украине снова заговорили о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс

Лидеры стран нормандского формата должны вернуться к инициативе о введении миротворцев ООН в Донбасс. Об этом заявил министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников. По его словам, проблема не снималась с повестки дня, её рассмотрение было лишь отложено. Предложение об отправке в зону конфликта на Украине миссии Организации Объединённых Наций безрезультатно обсуждалось последние несколько лет. Эксперты считают, что администрация Владимира Зеленского намерена воспользоваться данной идеей, чтобы не выполнять предписания Минских соглашений.

Министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что лидеры стран «нормандской четвёрки» должны вернуться к обсуждению вопроса о введении международного миротворческого контингента в Донбасс. Резников напомнил, что в своё время этот вопрос обсуждался на уровне Совбеза ООН и не был снят с повестки дня.

«Была дискуссия, какого характера будет эта миссия, где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Здесь был спор двух позиций, и где-то посередине теоретически могли сойтись, но они это отложили», — заявил Резников.

Украинский министр добавил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, работающая в зоне конфликта в Донбассе, не справляется с объёмом возложенных на неё задач из-за недостатка «мощности», которой располагают представители миротворческой миссии ООН.

Президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский после встречи в нормандском формате в Елисейском дворце в декабре 2019 года

РИА Новости

© Алексей Никольский

Источник RT в Министерстве иностранных дел Украины сообщил, что вопрос о введении в Донбасс миротворцев действительно рассматривается.

«Похоже на то, что выполнить Минские соглашения в существующем виде будет невозможно, добиться полного прекращения огня не получается, поэтому миротворцы — это наш план «Б». Сейчас этот вопрос обсуждается», — рассказал собеседник RT.

На фоне заявления Резникова первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольд Фокин предложил использовать мандат Совбеза ООН для создания в Донбассе международного временного правительства.

«Прежде чем проводить выборы, нужно обеспечить безопасность… Как один из способов я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и создать временное правительство на тех территориях», — заявил Фокин, уточнив, что это его сугубо личное мнение.

Сейчас Украина, используя поддержку западных стран, дипломатическими методами хочет отыграть свой военный проигрыш, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Все инициативы Киева направлены на то, чтобы Запад в конечном счёте протолкнул подобное абсурдное предложение в ООН. Однако это невозможно, потому что Совбез ООН без согласия России и Китая осуществить подобную инициативу не сможет», — отметил политолог в комментарии RT.

Миротворческие хроники

Напомним, в 2017 году украинские власти под руководством Петра Порошенко начали активное продвижение вопроса о введении сил ООН в Донбасс. Однако предложение по размещению миссии ООН на линии соприкосновения между враждующими сторонами, выдвинутое Кремлём, вызвало протест со стороны Киева.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин выступил с предложением, что миротворцы ООН должны обеспечивать безопасность сотрудников миссии ОБСЕ на линии соприкосновения между ВСУ и силами самопровозглашённых республик. Российский лидер подчеркнул, что это может произойти только с согласия ДНР и ЛНР и после отвода сторонами сил и вооружений, предусмотренного Минскими соглашениями.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер

Reuters

© Loren Elliott

Впоследствии в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин согласился, что охранная миссия ООН должна сопровождать сотрудников ОБСЕ на всей территории Донбасса в рамках мониторинга.

Российская сторона согласилась добавить в свой проект резолюции Совбеза ООН это предложение. Однако такой компромиссный вариант также не устроил Киев и Порошенко. Украинская сторона требовала разместить миротворческий контингент на всей территории Донбасса, включая приграничный с Россией участок, находящийся под контролем непризнанных республик.

Украина начала подготовку собственного проекта резолюции для отправки в Совбзез ООН, однако эти усилия были заблокированы Вашингтоном.

Занимавший на тот момент пост спецпредставителя США по Украине Курт Волкер призвал Киев не направлять в ООН свой проект резолюции. Вместо этого американский дипломат предложил украинским властям начать дискуссию в рамках представленного российской стороной документа.

Вашингтон также выступал за размещение миротворцев на всей территории Донбасса, включая границу с Россией, и за наделение сил ООН более широкими полномочиями. При этом США были против участия в миссии представителей России.

Вопрос присутствия на Украине миротворцев ООН стал предметом серии встреч России и США на уровне спецпредставителей между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым. Однако результата они не дали.

Международные предложения

Свои предложения по введению в Донбасс миротворцев ООН делали и участники нормандского формата — в частности, Германия. Так в 2018 году глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль во время визита на Украину заявил, что мандат миссии не должен ограничиваться охраной наблюдателей ОБСЕ. Тогда он озвучил позицию, схожую с американской: миротворцы должны занять всю зону конфликта, а миссия должна быть вооружённой и обладать широкими полномочиями.

При этом Габриэль отметил, что одним из условий должно стать продолжительное перемирие и отвод тяжёлого вооружения с линии соприкосновения в Донбассе.

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Тогда же готовность участвовать в миротворческой миссии в Донбассе выразила Белоруссия. В феврале 2018 года министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что с согласия СБ ООН и Украины войска страны готовы осуществлять функции миротворцев в зоне конфликта.

Однако в Киеве это предложение было отвергнуто из-за членства Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором она состоит вместе с Россией. Такую причину тогда озвучила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.

Весной 2018 года замминистра по вопросам неподконтрольных территорий Юрий Грымчак заявил, что США и Франция якобы готовы финансировать возможную миротворческую миссию, а Германия готова рассмотреть такую возможность. При этом официального подтверждения этого заявления от властей названных стран не последовало.

Поиск добровольцев

Вопрос о введении в Донбасс миссии ООН поднимался и администрацией Владимира Зеленского после его избрания президентом весной 2019 года. При этом представители новой киевской власти сменили риторику и начали заявлять, что введение международного миротворческого контингента на Украину является альтернативой Минским соглашениям, а не одним из возможных средств их выполнения.

Так, об этом во время своего визита в Канаду в ноябре 2019 года заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар. Он сказал, что Украина попросит Канаду участвовать в миротворческой операции, если выполнение минских договорённостей «не даст результатов».

Владимир Зеленский на линии соприкосновения в Донбассе

Reuters

© Gleb Garanich

В декабре 2019 года подобную позицию озвучил и новый глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Наша команда пытается сделать всё, что в рамках «Минска», а когда мы поймём, что в рамках «Минска» больше ни о чём новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу», — заявил он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Пристайко отметил, что следующим шагом является введение миротворческой миссии и что по этому вопросу у команды украинского лидера Владимира Зеленского есть некие «планы».

Источник RT в партии «Батькивщина» отметил, что новое заявление Алексея Резникова на эту тему можно расценивать как давление на Россию перед предполагаемой встречей лидеров нормандской четвёрки.

«Если российская сторона не пойдёт на уступки, то украинские дипломаты будут кричать на весь мир о несоблюдении Россией Минских соглашений, и тогда самим уже их выполнять не придётся. Похоже, что нынешние чиновники решили наступить на грабли своих предшественников. Понятно, что ООН не отправит миротворцев в регион, где идёт война. Поэтому затея эта бесперспективная. Но, видимо, Зеленскому необходимо показать хоть какие-то достижения в этом вопросе перед местными выборами», — рассказал представитель «Батькивщины».

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В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» говорит, что в офисе Зеленского уже поняли, что полностью выполнить Минские соглашения они не смогут. По словам собеседника RT, это сразу повлечёт за собой активное противодействие со стороны украинских националистов и поддерживающих их политических сил.

«Оппозиция сразу выведет людей на улицы, а осень — лучшее время для организации «майдана». Поэтому лучшее, что может сделать Зеленский сейчас, — тянуть время. Только вот лидерам «нормандской четвёрки» это точно не нужно, они заинтересованы в конкретном результате. Поэтому следующая встреча может оказаться последней при президенте Зеленском», — подчеркнул представитель «Слуги народа».

Политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что, позиционируя миссию ООН как некий план «Б», украинская сторона пытается пустить процесс урегулирования конфликта по совершенно новому пути, не связанному с теми пунктами, которые были изложены в подписанных сторонами документах Минских соглашений.

«Это попытка в очередной раз создать прецедент, который пустил бы Минские соглашения под откос. Потому что Киев не согласится на присутствие миротворцев исключительно на линии разграничения, а Донбасс не согласится на то, чтобы на его территории находились подразделения ООН, особенно на границе с РФ», — отметил политолог.

Новые заявления из Киева о том, что вопрос миротворческой миссии в Донбассе остаётся на повестке дня, говорят о сделанном администрацией Зеленского внутренним выборе не идти по пути реального выполнения Минских соглашений, отметил в разговоре с RT Владимир Жарихин.

«Украинская сторона уже отыграла все возможные варианты саботирования Минских соглашений, поэтому вернулась к этому неприемлемому варианту введения международных полицейских сил на территории Донбасса. Украина изображает сейчас активность, делает вид, что она собирается выполнять соглашения, хотя на самом деле это не так», — заключил эксперт.