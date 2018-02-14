В Белоруссии назвали условия размещения своих миротворцев в Донбассе

Белоруссия может направить своих миротворцев в Донбасс при выполнении ряда условий, заявил министр обороны страны Андрей Равков.

«Необходимо обязательное выполнение ряда условий, а именно: решение СБ ООН, согласие страны, куда направляются миротворцы, и страны, которая направляет миротворцев», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Равков отметил, что при выполнении данных условий белорусские миротворцы «готовы выполнить свои задачи».

Глава ведомства также рассказал, что в Вооружённых силах Белоруссии есть миротворческая рота в составе 100 человек, из которых 50 — это постоянный состав, ещё столько же — переменный.

«Это подразделение готово выполнять задачи в любой точке мира», — пояснил он.

В ноябре 2017 года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности страны выделить миротворческий контингент для урегулирования ситуации в Донбассе.