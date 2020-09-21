Киев предложил создать в Донбассе международное временное правительство
- РИА Новости
Соответствующее предложение он высказал в интервью «Украинскому радио».
«Прежде чем проводить выборы, нужно обеспечить безопасность... Как один из способов я предложил использовать мандат Совета безопасности ООН и создать временное правительство на тех территориях», — цитирует его ТАСС.
Вместе этим он уточнил, что говорит именно о международном правительстве.
Также Фокин подчеркнул, что это сугубо его личное мнение.
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу 18 августа.