Зеленский назначил экс-премьера Украины в группу по Донбассу
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.
«Президент Владимир Зеленский ввёл в состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина», — заявили в офисе.
Отмечается, что Зеленский определил Фокина первым замглавы делегации.
Соответствующий указ был подписан украинским лидером 18 августа.
Ранее Зеленский заявил, что переговоры контактной группы по Донбассу в Минске не прекратятся из-за беспорядков в столице Белоруссии.