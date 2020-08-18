Зеленский назначил экс-премьера Украины в группу по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего премьер-министра страны Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу.

Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.

«Президент Владимир Зеленский ввёл в состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина», — заявили в офисе.

Отмечается, что Зеленский определил Фокина первым замглавы делегации.

Соответствующий указ был подписан украинским лидером 18 августа.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры контактной группы по Донбассу в Минске не прекратятся из-за беспорядков в столице Белоруссии.