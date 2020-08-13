Киев допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска

Глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Украине Леонид Кравчук заявил о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

«Белоруссия участия в трёхсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности — проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место», — заявил Кравчук в интервью «Украинскому радио».

По его словам, новой площадкой для переговоров может стать «совсем нейтральное государство», например Швеция.

«Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция — можем их попросить. Это возможно», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры контактной группы по Донбассу в Минске не прекратятся из-за беспорядков в столице Белоруссии.