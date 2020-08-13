Киев высказался о влиянии протестов в Минске на переговоры по Донбассу
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Что касается заседания трёхсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится. Встреча планируется ближайшая на 18 августа», — сказал он.
По его словам, данная встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что ведомство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию до нормализации ситуации в стране.
13 августа в МВД Белоруссии заявили, что беспорядки в стране утратили массовость. При этом в ведомстве отметили, что уровень агрессии по отношению к правоохранителям остаётся высоким.