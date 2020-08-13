МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что ведомство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию до нормализации ситуации в стране.

«Министерство иностранных дел выдаёт новую рекомендацию гражданам Украины: воздержаться от поездок в Республику Белоруссия до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Кулеба заявил, что украинская сторона осуждает насилие и призывает к диалогу в Белоруссии.

11 августа депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде Украины проект постановления о признании выборов в Белоруссии недействительными.