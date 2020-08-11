В Раде зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Уточняется, что об этом депутат сам рассказал 11 августа.
Ранее межфракционное объединение «За демократическую Белоруссию!» в Верховной раде призвало парламент Украины не признавать результаты выборов в Белоруссии.
10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.