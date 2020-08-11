В Раде зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Белоруссии

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Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде Украины проект постановления о признании выборов в Белоруссии недействительными.
В Раде зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Уточняется, что об этом депутат сам рассказал 11 августа.

Ранее межфракционное объединение «За демократическую Белоруссию!» в Верховной раде призвало парламент Украины не признавать результаты выборов в Белоруссии.

10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

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