В Раде зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Белоруссии

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде Украины проект постановления о признании выборов в Белоруссии недействительными.

РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua». Уточняется, что об этом депутат сам рассказал 11 августа. Ранее межфракционное объединение «За демократическую Белоруссию!» в Верховной раде призвало парламент Украины не признавать результаты выборов в Белоруссии. 10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.