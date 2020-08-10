В Раде призвали не признавать итоги выборов в Белоруссии

Межфракционное объединение (МФО) «За демократическую Белоруссию!» в Верховной раде призвало парламент Украины не признавать результаты выборов в Белоруссии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу МФО, депутата Рады Алексея Гончаренко.

«Заявление о непризнании президентских выборов в Белоруссии мы готовим к регистрации в Верховной раде и просим коллег поддержать его», — указывается в заявлении.

В сообщении говорится, что депутаты должны пойти на данный шаг из-за несоответствия данных выборов «международным стандартам».

«Мы призываем Верховную раду Украины не признавать результаты выборов президента Белоруссии 2020 года», — подчеркнули в МФО.

10 августа сообщалось, что ЦИК Белоруссии обнародовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий белорусский Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за оппонента действующего президента страны Светлану Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.