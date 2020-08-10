Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства», — указывается в соответствующей телеграмме.

Глава России также выразил надежду, что Лукашенко на посту президента Белоруссии продолжит наращивание интеграционных процессов по линии ряда других организаций.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии», — подчеркнул Путин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии.

10 августа сообщалось, что ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за оппонента действующего президента страны Светлану Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.

Лукашенко уже сделал первое заявление после прошедших выборов главы государства.