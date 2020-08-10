Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства», — указывается в соответствующей телеграмме.

Глава России также выразил надежду, что Лукашенко на посту президента Белоруссии продолжит наращивание интеграционных процессов по линии ряда других организаций.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии», — подчеркнул Путин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии. 

10 августа сообщалось, что ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за оппонента действующего президента страны Светлану Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.

Лукашенко уже сделал первое заявление после прошедших выборов главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить