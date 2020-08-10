Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал первое заявление после прошедших в воскресенье, 9 августа, выборов главы государства.

«Политика одна должна быть — люди», — приводит БЕЛТА слова президента во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия участков в Минске, а также в других городах начались беспорядки.

Как заявили в правозащитном центре «Весна», в ходе акций протеста в стране были задержали не менее 213 человек.

В МВД Белоруссии заявили об отсутствии погибших в результате акций в Минске.

Согласно предварительным итогам выборов, Лукашенко набирает 80,23% голосов.