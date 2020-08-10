Правозащитники заявили о задержании 213 человек в Белоруссии

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии задержали не менее 213 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение центра.

«По состоянию на 10:00 10 августа «Весне» известно о не менее 213 задержанных в Белоруссии 9 августа», — указано в сообщении.

Также в правозащитном центре заявили о гибели одного человека во время беспорядков в Минске и нескольких пострадавших.

9 августа в центре Минска прошли акции протеста, в которых участвовали несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии. Силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.

Позже в МВД Белоруссии заявили, что ситуация с массовыми протестными акциями в Минске находится под контролем правоохранительных органов.