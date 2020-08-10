В центре Минска начали применять водомёты для разгона протестующих
- AFP
По информации источника, правоохранители вновь начали активно применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих.
Отмечается, что милиция оттесняет протестующих от стелы в центре Минска.
Ранее сообщалось, что в центре Минска начались задержания протестующих, не согласных с результатами президентских выборов в Белоруссии. Также сообщалось о применении сотрудниками милиции светошумовых гранат и слезоточивого газа.
Кроме того, протестующие в центре Минска начали строить баррикады.