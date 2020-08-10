В центре Минска начали применять водомёты для разгона протестующих

Силовики начали применять водомёты для разгона протестующих в центре Минска, сообщает РИА Новости.

По информации источника, правоохранители вновь начали активно применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих.

Отмечается, что милиция оттесняет протестующих от стелы в центре Минска.

Ранее сообщалось, что в центре Минска начались задержания протестующих, не согласных с результатами президентских выборов в Белоруссии. Также сообщалось о применении сотрудниками милиции светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Кроме того, протестующие в центре Минска начали строить баррикады.