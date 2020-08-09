В центре Минска начались задержания протестующих

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В центре Минска начались задержания протестующих, не согласных с результатами президентских выборов в Белоруссии.
В центре Минска начались задержания протестующих
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, задержания начались на площади Победы около стелы «Минск — город герой».

На площади собрались противники действующего главы государства Александра Лукашенко, там же находятся спецмашины милиции. На месте дежурят несколько экипажей скорой помощи. Движение автотранспорта перекрыто.

По данным экзитпола телекомпании «Мир», на выборах президента Белоруссии побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. 

По данным ЦИК на 18:00, явка составила 79%. Всего работало 5767 участков для голосования, в том числе 44 — за рубежом. 

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