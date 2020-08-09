Экзитпол: Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные экзитпола, проведённого по заказу телекомпании «Мир».

Reuters

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