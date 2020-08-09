Экзитпол: Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента

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Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные экзитпола, проведённого по заказу телекомпании «Мир».
Экзитпол: Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента
  • Reuters
  • © Sergei Gapon/Pool

Согласно этим данным, Светлана Тихановская получает 6,8% голосов, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех, по данным экзитполов, проголосовали 9,2% избирателей.

Ранее выборы президента Белоруссии объявили состоявшимися, после того как в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

По данным на 18:00, явка на выборы составила 79%.

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