ЦИК: президентские выборы в Белоруссии состоялись
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«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании», — цитирует Ермошину РИА Новости.
Как уточняется, выборы президента в Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включённых в список избирателей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил свои шансы на переизбрание по итогам выборов главы государства.
Кандидатами на пост президента Белоруссии зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.