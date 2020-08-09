ЦИК: президентские выборы в Белоруссии состоялись

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RT
Президентские выборы в Белоруссии состоялись, заявила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина. По состоянию на 12:00 на выборах проголосовали более 54% избирателей.
ЦИК: президентские выборы в Белоруссии состоялись
  • AFP
  • © Sergei GAPON

«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании», — цитирует Ермошину РИА Новости.

Как уточняется, выборы президента в Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включённых в список избирателей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил свои шансы на переизбрание по итогам выборов главы государства.

Кандидатами на пост президента Белоруссии зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

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