Лукашенко оценил свои шансы на победу на выборах

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил свои шансы на переизбрание по итогам выборов главы государства.

«Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!» — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что «всё зависит от людей, которые придут на участки».

«Я уже на данный момент ничего изменить не могу... Я же не первые выборы переживаю. Поэтому у меня есть определённый опыт. Я буду ждать результатов, как и все вы», — добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что никто не предпринимал репрессий в отношении сторонников альтернативных кандидатов на пост главы государства.