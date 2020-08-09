Явка на выборы в Белоруссии на 18:00 составила 79%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире «Беларусь-1».

«День выборов близится к своему логическому завершению. Уже на 18:00 в выборах приняли участие 79% избирателей. Конечно, это очень большая цифра на 18 часов. Многие области пересекли уже рубеж в 80% — по сути, все области, кроме Минской и города Минска», — цитирует Ермошину ТАСС.

Ранее выборы президента Белоруссии объявили состоявшимися, после того как в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

Помимо Александра Лукашенко, кандидатами на пост президента зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.