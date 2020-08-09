Милиция применила слезоточивый газ в Минске и Гродно

Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Минске и Гродно, сообщает Sputnik Беларусь.

«Около стелы «Минск — город-герой» милиция применила слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

Также агентство сообщает, что правоохранители применяли слезоточивый газ против протестующих в Гродно.

В МВД заявили, что пока не располагают информацией о пострадавших возле стелы. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, которая находится сейчас в оперативно-ситуационном штабе МВД.

Ранее сообщалось, что в центре Минска начались задержания протестующих, несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии. Задержания начались на площади Победы около стелы «Минск — город-герой». Также сообщается о применении сотрудниками милиции светошумовых гранат против демонстрантов.