Протестующие в Минске начали строить баррикады

Протестующие в центре Минска начали строить баррикаду, сообщает Sputnik Беларусь.

Как пишет агентство, правоохранители оттеснили участников акции на соседние со стелой «Минск — город-герой» улицы.

Отмечается, что протестующие противостоят разгону и начали строить баррикаду из мусорных баков и других подручных средств.

Ранее сообщалось, что в центре Минска начались задержания протестующих, несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии. Задержания начались на площади Победы около стелы «Минск — город-герой». Также сообщалось о применении сотрудниками милиции светошумовых гранат против демонстрантов и слезоточивого газа.





