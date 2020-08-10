В МВД Белоруссии заявили о контроле над ситуацией в Минске
- AFP
«МВД полностью контролирует ситуацию в Минске и других областных городах», — говорится в онлайн-трансляции Sputnik Беларусь.
По словам официального представителя белорусского МВД Ольги Чемодановой, весь личный состав милиции переведён на усиленный вариант несения службы.
Ранее стало известно, что на пересечении проспекта Машерова и Сторожевской улицы в Минске раздались мощные взрывы.
Кроме того, поступали сообщения, что силовики начали применять водомёты для разгона протестующих в центре белорусской столицы.