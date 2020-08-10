Госсекретарь Союзного государства оценил выборы в Белоруссии

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Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что выборы белорусского президента «прошли в условиях хорошей организации».
Госсекретарь Союзного государства оценил выборы в Белоруссии
  • РИА Новости

«Мы не обнаружили нарушений с точки зрения законодательства», — цитирует ТАСС Рапоту.

Также председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе пресс-конференции в Минске заявил, что «миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии».

Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что действующий белорусский президент Александр Лукашенко, согласно предварительным итогам, набирает на выборах главы государства 80,23% голосов.

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