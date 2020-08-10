Госсекретарь Союзного государства оценил выборы в Белоруссии
- РИА Новости
«Мы не обнаружили нарушений с точки зрения законодательства», — цитирует ТАСС Рапоту.
Также председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе пресс-конференции в Минске заявил, что «миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии».
Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что действующий белорусский президент Александр Лукашенко, согласно предварительным итогам, набирает на выборах главы государства 80,23% голосов.