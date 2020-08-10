В миссии наблюдателей СНГ оценили выборы в Белоруссии
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Как передаёт ТАСС, Лебедев заявил, что выборы «прошли в соответствии с законодательством, были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан».
Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что действующий белорусский президент Александр Лукашенко, согласно предварительным итогам, набирает на выборах главы государства 80,23% голосов.
Также в ЦИК сообщили, что итоговая явка избирателей на выборы президента республики составила 84,05%.