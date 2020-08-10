В ЦИК Белоруссии назвали итоговую явку на выборах президента

В ЦИК Белоруссии сообщили, что итоговая явка избирателей на выборах президента республики на 20:00 составила 84,05%.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК, в Гомельской области явка составила 89,81%, в Могилёвской — 90,44%, в Брестской — 91,97%, в Витебской — 82,73%, в Гродненской — 88,81%, в Минской — 84,53%, в Минске — 66,1%.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент республики Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования набирает более 80% голосов избирателей.

По её словам, Лукашенко набирает 81,35%, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 8%.