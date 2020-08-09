В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент республики Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования набирает более 80% голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости.
В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко
  • Reuters

По её словам, Лукашенко набирает 81,35%, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 8%.

Также она сообщила, что после закрытия избирательных участков в стране в 20:00 десять участков в Минске продолжили свою работу из-за большого числа желающих проголосовать, один участок работает до сих пор.

Ранее сообщалось, что, по данным экзитпола телекомпании «Мир», Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента.

По данным ЦИК на 18:00, явка составила 79%. Всего работало 5767 участков для голосования, в том числе 44 — за рубежом. 

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