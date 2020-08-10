В МВД Белоруссии заявили об отсутствии погибших в ходе беспорядков
- Reuters
«Погибших нет», — сказала ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
Ранее правозащитники заявили о задержании 213 человек в Белоруссии.
9 августа в центре Минска прошли акции протеста, в которых участвовали несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии. Силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.
Позже в МВД Белоруссии заявили, что ситуация с массовыми протестными акциями в Минске находится под контролем правоохранительных органов.