В МВД Белоруссии заявили об отсутствии погибших в ходе беспорядков

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В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили об отсутствии погибших в результате массовых акций в Минске.
В МВД Белоруссии заявили об отсутствии погибших в ходе беспорядков
  • Reuters

«Погибших нет», — сказала ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Ранее правозащитники заявили о задержании 213 человек в Белоруссии.

9 августа в центре Минска прошли акции протеста, в которых участвовали несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии. Силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.

Позже в МВД Белоруссии заявили, что ситуация с массовыми протестными акциями в Минске находится под контролем правоохранительных органов.

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