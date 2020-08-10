Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах

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Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил действующего белорусского президента Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. 
Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба казахского лидера.

«Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси», — заявил Токаев.

Ранее ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за оппонента действующего президента страны Светлану Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.

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