В МИД Украины прокомментировали протесты в Белоруссии

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В МИД Украины осуждают насилие и призывают к диалогу в Белоруссии, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ.
В МИД Украины прокомментировали протесты в Белоруссии
  • Reuters

«Мы осуждаем насилие, мы призываем к освобождению задержанных и мы призываем к диалогу между властью Беларуси и белорусским обществом», — цитирует Интерфакс-Украина Кулебу.

По его словам, для Украины право на мирный протест составляет важную часть политической и общественной жизни.

Министр добавил, что в украинском МИД внимательно отслеживают ситуацию.

Ранее Кулеба заявил, что пока украинская сторона не готова дать оценку результатам президентских выборов в Белоруссии.

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