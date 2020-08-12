В МИД Украины прокомментировали протесты в Белоруссии
- Reuters
«Мы осуждаем насилие, мы призываем к освобождению задержанных и мы призываем к диалогу между властью Беларуси и белорусским обществом», — цитирует Интерфакс-Украина Кулебу.
По его словам, для Украины право на мирный протест составляет важную часть политической и общественной жизни.
Министр добавил, что в украинском МИД внимательно отслеживают ситуацию.
Ранее Кулеба заявил, что пока украинская сторона не готова дать оценку результатам президентских выборов в Белоруссии.