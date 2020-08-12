В МИД Украины воздерживаются от оценок итогов выборов в Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока украинская сторона не готова дать оценку результатам президентских выборов в Белоруссии.

Об этом сообщает радио «Новое время».

«В МИД Украины пока оказались не готовы дать оценку результатам президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа, и сообщили, что в настоящее время в ведомстве «внимательно отслеживают ситуацию», — говорится на портале радиостанции.

Ранее депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде Украины проект постановления о признании выборов в Белоруссии недействительными.