В МИД Украины воздерживаются от оценок итогов выборов в Белоруссии
- Reuters
Об этом сообщает радио «Новое время».
«В МИД Украины пока оказались не готовы дать оценку результатам президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа, и сообщили, что в настоящее время в ведомстве «внимательно отслеживают ситуацию», — говорится на портале радиостанции.
Ранее депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде Украины проект постановления о признании выборов в Белоруссии недействительными.