МВД Белоруссии: беспорядки в стране утратили массовость

В пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что беспорядки в стране утратили массовость.

«Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остаётся высоким», — указывается в заявлении.

Ранее в МВД Белоруссии заявили о задержании порядка 700 человек в ходе беспорядков по всей стране. Это наименьший показатель за последние дни. Если 10 августа в стране были задержаны 3 тыс. человек, то 11 и 12-го числа — уже 2 тыс. и 1 тыс. соответственно.

9 августа в центре Минска прошли акции протеста, в которых участвовали несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии. Силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.