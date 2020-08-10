МВД Белоруссии заявило о задержании 3 тысяч человек в ходе беспорядков
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух — в других регионах республики», — указывается в заявлении.
Ранее правозащитники заявили о задержании 213 человек в Белоруссии.
9 августа в центре Минска прошли акции протеста, в которых участвовали несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии. Силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.
Позже в МВД Белоруссии заявили, что ситуация с массовыми протестными акциями в Минске находится под контролем правоохранительных органов.