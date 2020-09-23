Для внутреннего пользования: сможет ли Владимир Зеленский вовлечь ЕС в переговоры по принадлежности Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки по вопросу Крыма на саммите Украина — ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев планирует создать международную консультативно-координационную платформу по Крыму при участии Великобритании, Франции, Германии и США. В Евросоюзе пока не комментировали планы Киева. Эксперты отмечают, что инициатива создания платформы направлена на внутреннее потребление перед предстоящими региональными выборами на Украине.

Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки по вопросу Крыма на саммите Украина — ЕС, который пройдёт 1 октября в Брюсселе. Об этом он упомянул в сообщении главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который находится с визитом на Украине.

«Спасибо Жозепу Боррелю за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на 22-м саммите Украина — ЕС», — написал Зеленский в Twitter, продублировав сообщение на английском языке.

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Пресс-служба президента Украины также сообщила, что Боррель и Зеленский обсуждали вопросы мирного урегулирования в Донбассе.

«Высокий представитель ЕС был проинформирован о ситуации с безопасностью в Донбассе и ходе выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандском формате», — говорится в релизе.

Владимир Зеленский «подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС».

«Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории», — приводятся слова Зеленского.

Боррель в ответ заявил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины и никогда не признает нахождение Крыма в составе России. При этом планы Зеленского по созданию некой переговорной платформы он никак не прокомментировал.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Консультативная платформа

В июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам визита в Брюссель заявил, что украинский МИД разработал концепцию международного формата для обсуждения вопроса принадлежности Крыма. Об этом он также сообщил по итогам встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Шмыгаль заявил, что на первом этапе эта платформа будет работать в консультативно-координационном формате, но может в будущем перейти в формат площадки для переговоров.

Денис Шмыгаль и Валдис Домбровскис в Брюсселе

Reuters

© Francisco Seco

«Платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации: от гуманитарной до измерения в сфере безопасности. Милитаризация Крыма влияет на безопасность юго-восточной Европы, в частности региона Чёрного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, существует потребность в улучшении координации и повышении эффективности санкционной политики, как и международной политики непризнания попытки аннексии Крыма в целом», — приводит слова украинского премьера Интерфакс-Украина.

В качестве ключевых участников формата Денис Шмыгаль обозначил двух представителей нормандской четвёрки — Германию и Францию, а также Великобританию и США. Кроме того, были упомянуты некие региональные партнёры, заинтересованные в решении крымского вопроса.

«Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнёров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций», — добавил Шмыгаль.

Национальная идея Зеленского

С момента своего избрания президентом Владимир Зеленский неоднократно делал заявления, касающиеся принадлежности Крыма и его воссоединения с Россией. Так, в августе 2019 года на встрече с представителями ветеранских и волонтерских организаций в Киеве он выразил уверенность, что полуостров «вернётся» в состав Украины. При этом Зеленский добавил, что Киев занимает «жёсткую позицию» в этом вопросе.

«Естественно, у нас жёсткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим», — отметил Зеленский, добавив, что Киев заручился поддержкой «международных друзей».

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В феврале 2020 года Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что хотел бы провести в октябре местные выборы на всей территории Украины, упомянув при этом Крым.

Тогда же он сказал, что возвращение Крыма является «национальной идеей» Украины.

«Я хотел бы начать с простых, очевидных вещей… Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина… Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — сказал Зеленский.

В июне Верховная рада Украины приняла постановление об обращении в ООН, Европарламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, а также другие организация и блоки с призывом усилить санкционное давление на Россию и продолжить политику непризнания статуса Крыма.

В документе украинские парламентарии просили применить дополнительные меры в рамках политики «непризнания попытки аннексии Крыма». В частности, депутаты предлагали ввести международный мониторинг санкций, усилить давление на Россию и поднимать вопрос принадлежности Крыма, Севастополя и прилегающих к ним водам Азовского и Чёрного морей в ходе всех переговоров с Россией на высшем уровне.

Зеленский делает всё возможное, чтобы тема Крыма находилась в верхних строчках новостей и будоражила общественное мнение на Украине, пояснил в разговоре с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Подобными инициативами он пытается оказать давление на Россию. Однако эта пиар-акция бессмысленна, потому что Крым — неотъемлемая часть РФ, соответственно, Украине не на что рассчитывать. ЕС даже не будет пытаться создать подобную переговорную площадку, потому что понимает, что Россия участвовать там не будет», — отметил политолог.

«От украинского вопроса у Евросоюза появилась усталость»

Напомним, Крым был передан Украине в 1954 по инициативе Никиты Хрущёва и остался в её составе после распада Советского Союза. В 2014 году после госпереворота на Украине жители Крыма выразили желание воссоединиться с Россией. В марте 2014-го на полуострове прошёл референдум, в ходе которого более 90% его жителей проголосовали за вхождение Крыма в состав РФ.

Страны Западной Европы и США отказались признавать воссоединение полуострова с Россией, назвали его аннексией и ввели санкции в отношении Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Власти Украины с того момента именуют Крым временно оккупированной украинской территорией и делают заявления о «деоккупации». В ответ Москва неоднократно указывала, что переход Крыма в состав РФ был выполнен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, а высшие должностные лица России, включая президента Владимира Путина, заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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Как пояснил в комментарии RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, Зеленский может обсуждать со странами ЕС любые проблемы, однако какие-либо «переговорные площадки» по Крыму могут возникнуть только в том случае, если Россия захочет обсудить этот вопрос с Украиной, а этого Москва делать не собирается.

«Данная инициатива направлена на внутреннее потребление. У Зеленского внутри страны складывается провальная ситуация, поэтому он пытается продемонстрировать внешнеполитическую активность. Правящая партия готовится проиграть региональные выборы, после чего его оппоненты попытаются организовать досрочные выборы в Верховную раду, чтобы ограничить возможности президента», — пояснил политолог.

Эксперты отметили, что представитель ЕС не отреагировал на инициативу Зеленского, потому что крымский вопрос давно решён, и в Брюсселе это понимают.

«Запад понимает, что если Россия заявила о том, что Крым является российской территорией, то вопрос является закрытым. А вот от украинского вопроса у Евросоюза появилась определённая усталость», — заключил Ростислав Ищенко.