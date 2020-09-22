Зеленский обсудил с Боррелем создание переговорной площадки по Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем создание переговорной площадки по Крыму, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Зеленский обсудил с Боррелем создание переговорной площадки по Крыму
  • Reuters

«Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в целом вопрос возвращения нашей оккупированной территории», — сказал Зеленский.

Позднее он написал в Twitter, что намерен поднять этот вопрос на саммите Украина — ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе.

22 сентября Боррель прибыл с официальным визитом в Киев.

Ранее Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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